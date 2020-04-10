Hürriyet Güçer: VAR olsaydı her maç atılırdım

Süper Lig takımlarının efsane olmuş orta saha oyuncularından Hürriyet Güçer, youtube'da yayına başlayan VuvuzelaSports Tv'ye samimii açıklamalarda bulundu.

"VAR olsaydı her maç atılırdım"

Futbolculuk dönemindeki anılarını anlatan Hürriyet Güçer sorulara birbirinden samimi cevaplar verdi. Hürriyet, "Alex de Souza ile karşı karşıya oynadığımız zamanlarda VAR sistemi olsaydı, her maç kesin sahadan atılırdım." dedi.

En üzüldüğü maçı da söyleyen Hürriyet Güçer, "Hayatımda en üzüldüğüm an Eskişehirspor forması giyerken Göztepe ile oynadığımız final maçıydı. Eskişehirspor taraftarı Süper Lig'i hak ediyordu ama olmadı. Maç sonunda resmen yıkıldık."

"Dorukhan daha iyi yerlere gelecek"

Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a oradan da Milli Takım'a yükselen Dorukhan Toköz'le ilgili de konuşan Hürriyet, "Dorukhan Toköz kendini daha fazlasıyla geliştirecek. Çok yetenekli bir oyuncu. Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın değişilmez bir parçası olacaktır."

"Alex'le bir gün..."

Alex'le güzel anılarının olduğunu aktaran Hürriyet Güçer, "Alex de Souza ile futbolculuk yıllarımda aynı takımda oynayamadım ama inşallah antrenörlük hayatımda onunla aynı ekipte olmayı istiyorum. "

" Galatasaray 'a transferim son anda yattı"

Futbolculuk dönemindeki transfer durumuna da değinen deneyimli isim, "Ankaragücü forması giyerken Adnan Sezgin beni Galatasaray'a istemişti. Transfer son gün gerçekleşmedi." dedi.

Kendisini en zorlayan isimleri de sıralayan Hürriyet, "Futbol hayatımda beni en zorlayan 3 isim; "Alex de Souza, Pablo Batalla ve Cassio Lincoln" diyerek sözlerini noktaladı.

(Vuvuzela Sports Tv)