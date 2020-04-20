Ramazan ayında özellikle tüketilen hurma, içeriğinde bulunan vitamin ve mineral sayesinde vücuda sağlık vermektedir. Hurmanın içeriğinin zengin olmasıyla birlikte tadı da son derece lezzetlidir. Damakta unutulmaz bir lezzet bırakan hurma, ideal bir gıda ürünüdür. İnsan vücudunun zinde ve sağlıklı kalması için hurma tüketimi önerilmektedir.

Hurma lif oranı açısından son derece zengindir ve uzun süre tokluk sağlamaktadır. Yüksek lif oranı bağırsakların çalışmasında büyük pay sahibi olmakla birlikte kabızlıktan kurtarmaktadır. Antioksidan açısından zengin olan hurma, hücre yenilenmesini sağlayarak cildi güzelleştirmektedir. Cilde nem veren hurma, yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır. Sindirimin yavaş bir şekilde sürmesini sağlayarak tokluk hissini korumaktadır.

Hurma kaç kalori?

1 adet hurmada 42 kalori bulunmaktadır. Hurmanın içeriğinde şeker miktarı son derece yüksek olduğundan tüketimi sırasında aşırıya kaçılmamalıdır. Özellikle diyabet hastalarında kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olmaktadır. Hurmanın faydalarından yararlanmak için porsiyon kontrolünü korumak gerekmektedir. 3 adet hurma yenilmesi, 1 porsiyon meyveye denk geldiğinden aşırıya kaçmamak önemlidir.

Hurmanın faydaları nelerdir?

Demir eksikliği problemi yaşayanların kilo vermesi daha zor olduğundan diyet listelerinde hurmaya yer verilmektedir. Demir depolanmasını destekleyen hurma, zayıflama süresine katkı sağlamaktadır. Sık sık kramp ağrıları yaşayanlar, hurmanın içeriğindeki magnezyum ile kaslarını güçlendirebilmektedir. Günde bir tane hurma yemek, magnezyum ihtiyacını karşılamaktadır. İçeriğinde zengin potasyum minerali bulunmasından dolayı hurma adeta kalp dostudur.

Hurma ne zaman yenilmeli?

Hurmanın besin değerinden en iyi şekilde faydalanabilmek için açken yenmesi gerekmektedir. Gün içerisinde aç karna en fazla 3 adet hurma yenilmelidir. Ara öğünlerde meyve yerine hurma tercih edilebilir. Çocuk, yetişkin ve yaşlıların hurma tüketmesinde herhangi bir sakınca olmadığından gönül rahatlığı ile yenilebilmektedir.

Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?

Prostat kanseri ile ilgili yapılan çalışmalarda, hurmanın faydaları gözlemlenmiştir. Karaciğer kanserine karşı adeta güvenli ve doğal bir ilaçtır. Erkeklerde yaşanan cinsel problemlerin giderilmesinde de hurmanın payı büyüktür. Hurma kas kasılmasını uyardığından, sütü az olan annelere yedirilmelidir. Anemi hastaları, demir eksikliklerini karşılamak için hurma tüketmektedir.

Hurmanın zararı var mı?

Hurma genel anlamda faydalı olmakla birlikte aşırı tüketiminden kaynaklanan bazı rahatsızlıklar görülmektedir. İçeriğinde bol miktarda şeker olduğundan, diyabet hastalarına kesinlikle hurma önerilmemektedir. Aşırı şekilde tüketilmesi, kilo yapmaktadır. Yine aşırı tüketime dayalı olarak baş ve göz ağrıları yaşanmaktadır. Çok aşırıya kaçıldığında, dalak zarar görmektedir.

Hurmanın sağlığa olan faydaları bilindiğinden aşırı tüketimden uzak durulması gerekmektedir. Özellikle gelişim çağından olan çocuklar ve doğum yapmış kadınlar, hurma yemelidir. Uzun süre muhafıza edilebilir meyvelerden olan hurma, yılın her ayı tüketilebilmektedir. Hurmanın tatlı olmasından dolayı bağımlılık yapacağı unutulmamalıdır. Tükettikçe daha fazla yeme isteğine karşı porsiyonlar halinde tüketmek gerekmektedir. Diyabete genetik yatkınlığı bulunanlar da hurma tüketirken dikkatli olmalıdır.



