Sağlıklı ve dengeli şekilde zayıflamak için son dönemlerde hurma yoğurt diyeti oldukça popüler bir noktaya geldi. Özellikle hurma ve yoğurdun içerdiği besin kaynakları ve kalori değeri sağlıklı bir diyetin yolunu açıyor. Böylece belirli bir program dahilinde ele alınan diyet sayesinde, kilo vermeye yardımcı bir uygulama imkanı tanımaktadır. Uygulaması çok kolay olduğundan her birey bu diyeti değerlendirebilir. Kısa süre içerisinde metabolizmayı hızlandıran yoğurt-hurma ikilisi, istenilen fit vücuda ulaşma imkanı veriyor. Aynı zamanda vücuttaki ödemi atarak daha sağlıklı ve zinde bir yaşam imkanı tanımaktadır. Bu da dolaşım ile birlikte yiyeceklerin çok daha güvenli şekilde organlara ulaşmasına imkan veriyor.

Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır?

Hem sağlıklı şekilde kilo vermek hem de vücutta istenmeyen ödemlerden kurtulmak için, hurma yoğurt diyeti günümüzde büyük bir öneme sahip hale geldi. Belirli bir liste dahilinde gün gün gittiğiniz zaman, program ile beraber ideal kiloya ulaşma şansı elde edilebilir. Bunu düzenli olarak uygulayan ve hurma yoğurt diyeti yapanlar olumlu yorumlar getiriyor. Şimdi gün içerisinde hurma yoğurt diyetinin nasıl yapılabileceğine bir bakalım.

Sabah

Bir kase yoğurt ile 7 adet hurma bir araya getirilerek tüketilmelidir. Hafif bir kahvaltı öncesi ya da sonrası ele alınabilir

Ara Öğün

Ara öğün olduğundan dolayı küçük kase yoğurt üzerinden tüketim yapılması gerekir. Bu durum vücudun dinlenmesine olanak tanır. 3 adet hurma ile beraber destekleyerek öğünü geçirebilirsiniz.

Öğle

Sabah olduğu gibi yine bir kase yoğurt ile beraber 7 adet hurma ana öğün olarak tüketilmelidir.

Ara Öğün

Dinlenme fazına yeniden geçilme durumu olduğundan dolayı, küçük kase yoğurt ile beraber 3 adet hurma tüketimi gerçekleştirilmelidir.

Akşam

Günün son uygulaması olarak yine bir kase yoğurt ile beraber bu defa 5 adet hurma tüketimi sağlanmalıdır. Bu ana öğün ile beraber gün içerisindeki yoğurt hurma diyetinin tüketimini tamamlamanız mümkün.

Düzenli yapılması gereken hurma yoğurt diyeti

Mutlaka düzenli olarak belirli bir periyot içerisinde hurma yoğurt diyetine devam edilmelidir. Tabii bunu gerçekleştirirken mutlaka diğer besin kaynaklarının tüketimi yine diyet üzerinden sağlıklı şekilde sürdürülmelidir. Bu uygulama ile beraber hurma yoğurt diyeti sonrası, ana öğünlerde yemeğe kadar kilo aldırıcı besin kaynaklarından uzak durulması gerekir. Bu durum vücudun dinlenmesi, hızlanan metabolizmanın etkin şekilde çalışması için büyük öneme sahiptir. Böylece sağlıklı ve dengeli kilo kaybı yaşanırken; vücutta bulunan ödemin atılmasına olanak verilir.

Hurma yoğurt diyeti ile ne kadar kilo verilebilir?

Dengeli ve düzenli şekilde hurma yoğurt diyeti uygulandığı zaman, kısa sürede yaklaşık olarak 5 kilo verme imkanı elde edilebilir. Fakat haftada bir kez bu diyet uygulamasının yapılması gerekir. Böylece vücut hem dinlenme şansı elde eder hem de metabolizma hızlanarak sağlıklı kilo verme imkanı yakalanır. Burada unutulmaması gereken üst üste 3 gün kadar yapılmasının sakıncalı olduğudur. Periyodik olarak verilen süreler dahilinde hurma yoğurt diyeti sayesinde, kısa sürede arzu edilen ideal kiloya ulaşma şansı elde edilebilir.

Hurma yoğurt diyeti ile yapılması gerekenler nelerdir?

Şüphesiz hurma yoğurt diyeti ile zayıflama tek başına yeterli değildir. Bunun için mutlaka dengeli ve düzenli bir diğer besin kaynakları üzerinden diyet yapılması gerekir. Aynı zamanda hurma yoğurt diyetinin etkili olabilmesi adına, mutlaka düzenli olarak gün içerisinde 2 litre kadar su tüketimi yapılmalıdır. Tabii bunun yanında Düzenli egzersiz önemli katkı sağlar. Günlük yaklaşık olarak yarım saat kadar yürüyüş, hurma yoğurt diyetini destekler ve kısa söyle fit bir vücuda konuşma şansı sağlar.