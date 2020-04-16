Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yeni bir "challenge" (meydan okuma) başlattı.

"45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım" diyen Ronaldo'nun çağrısına Hülya Avşar da kayıtsız kalmadı.

2.4 milyon takipçili Instagram hesabından bir video paylaşan Avşar, bu şekilde Ronaldo'ya meydan okudu.

Ronaldo'nun gösterdiği egzersiz hareketini yapan Avşar, 45 saniyede 79 kez elleriyle ayaklarına dokunmayı başardı.

Sporun her dalına büyük ilgi duyan Hülya Avşar, sık sık bu anlara ait fotoğraf ve videolarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşıyor.