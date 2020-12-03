Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hulusi Belgü, Radyospor’da Aygün Özipek’in Ters Köşe programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin son durumunu değerlendiren Hulusi Belgü, ”Şöyle bir gerçek var, artık eski ligler yok; eski Fenerbahçe yok. Ligi sürükleyecek bir takımımız yok bizim. Geniş bir kadro var. Oynanacak maç sayısını ve pandemi şartlarını düşünerek bir kadro kuruldu. Farklı sürpriz olacak bu şekilde. Bunları göreceğiz. Takımlar artık birbirine çok benziyor, aynı seviyeye geldiler. Eskiden Fenerbahçe 100 milyonun üzerinde kadrolar kurardı. Şimdi artık öyle bir şey yok. Galatasaray ve Beşiktaş için de geçerli” dedi.

'Üç büyüklerin itici gücü taraftar yok'

Şampiyonluk yarışını hakkında konuşan Belgü, konuşmasına şöyle devam etti: “Üç büyüklerin itici gücü taraftarıydı, artık taraftarı da arkasına alamıyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum ama bu şartlarda Alanyaspor veya Sivasspor çıkıp şampiyon olursa kimse şaşırmasın. Camia olarak çok şikayet ediyoruz federasyondan ve hakemlerden. Sıkıntılı bir dönem ama inşallah bu derin kadroyla ve hocamızın seçeceği uygun taktikle Fenerbahçe şampiyon olur bu sene.”

Erol Bulut açıklaması

Erol Bulut’un hatalar yaptığını dile getiren Hulusi Belgü, “Her insan hata yapıyor. Hoca, Papiss Cisse'yi çıkardığında ben de şaşırdım ama toparlayacaktır. Eski Fenerbahçe olsa, Erol hocaya 2-3 tane ses getiren futbolcu alınırdı. Zico ilk geldiğinde de hocalık kariyeri parlak değildi ama elinde oyuncular farklıydı. Elinde Alex gibi yıldızlar vardı" diye konuştu.

'Ben olsam yayıncı kuruluşu sokmam maça'

Yayıncı kuruluş, TFF ile Fenerbahçe arasında kriz olduğunu belirten Belgü şunları söyledi: “Çok daha radikal kararlar alınabilir. Fenerbahçe'nin yayıncı beIN Sports'la büyük bir sorunu var. Görüntü vermeme gibi.. Ben olsam yayıncıyı sokmam maça. Maçı yayınlatmam bir maç bakalım ne olacak? Böyle yapmayınca sonradan bunlar unutulacak sanıyorlar. Geçen sene 3-4 maçta hakemler Fenerbahçe'yi katletti. Yönetim baştan bunları çok sıkı tutmalı. Sadece konuşarak, açıklama yaparak bu işler düzelmeyecek. Aziz Yıldırım da zamanında bunlarla ilgili ciddi şeyler yapmamıştı. O dönemde de Fenerbahçe katlediliyordu, şimdi de katlediliyor.”

Eski Fenerbahçe yöneticisi, Fenerbahçe taraftarının yayıncı kuruluşta olmasına tepki gösterdiği Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş hakkında da konuştu. Belgü, “Ben sadece Fenerbahçe'nin hakları korunsun kollansın istemiyorum. Herkesinki korunsun. Ama getirip beni beIN Sports'a genel müdür yapsalar, Galatasaray camiası memnun olmaz. Daha tarafsız, daha mesafeli davranan insanların bu gibi görevlere seçilmesi lazım. Aynı şeyi hakemler için de söylüyorum. Tartışması olan adamlarla çalışmayın” dedi.