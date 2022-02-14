Acun Ilıcalı’nın İngiltere’de Hull City kulübünü satın alması sonrası, kentte büyük bir heyecan var. Hull City kulüp taraftarları ve kent sakinleri Milliyet’e konuştu.

Hull City futbol kulübü taraftarları Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almasından oldukça mutlu. Taraftarlar bir önceki sahibinin kulübe hiç yatırım yapmadığını belirterek, “Kulüp çökmek üzereydi, hiçbir zevki ve heyecanı kalmamıştı. Maçlara gitmez olduk. Stadyum maçlarda neredeyse boştu” ifadelerini kullanıyor. Maçların neredeyse taraftarsız izlendiğini belirten Hull City sevenleri şimdi yeni bir umut peşinde. Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almasının 2008’den beri en güzel haber olduğunu belirterek şöyle konuştular: “Kulübe çok güzel şeyler katacağından eminiz, yetenekli oyuncular gelecek ve şehir için de büyük yatırım”.

Eski patrona büyük tepki

Eski sahibinin, kulübün ‘Hull City AFC’ olan resmi ismini değiştirmek istediğini belirten taraftarlar buna çok kızdıklarını ifade ederek, “Yılların ismini değiştirmeyi düşünmek de ne demektir” diye şikayette bulundular. Kulübün eski sahibi Assem Allam, ismin ‘Hull Tigers’ olarak değiştirilmesi için İngiltere Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuş, taraftarlar ise bu duruma büyük tepki göstermişti. Başvuru federasyon tarafından reddedilmişti.

İngiltere’nin en köklü ve eski kulüplerinden olduklarını ifade eden taraftarlar, “Hull City İngiltere’nin en köklü takımlarından biri. 1904’te kuruldu, ayrıca çok sadık taraftara sahip. Ancak son yıllarda hiçbir yatırım yapılmadı ve biz de kızgınlığımızdan maçlara gitmedik” diye yakındı.

Bu arada sosyal medyada da taraftar sayısının inanılmaz arttığı ve paylaşımların Türk bayrakları ile donatıldığı belirtildi. Kulübün basın danışmanı Daniel Briggs de, Acun Ilıcalı’nın kulübü almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Daniel taraftarların da çok mutlu olduğunu belirterek, Acun’u sevmelerinin bir diğer nedeninin ise onun ‘sıfırdan yükselmesi’ olduğunu söyledi. Daniel, “Takım, kulübün sahibi ve menajerinin değişmesini nasıl karşıladı? Çoğu Grant McCann’e oldukça yakındı?” sorusuna ise “Değişiklik onları da mutlu etti” cevabını verdi.

İşte taraftar görüşleri

Mark Carter (Kafe sahibi ve organizatör): “2008’den bu yana aldığımız en güzel haber. Bölge için de çok iyi olacak, yatırım açısından. Üstelik kaliteli ve yetenekli oyuncuları getireceğinden eminim, kendisi de bizim gibi sıfırdan başlamış ve ufku geniş biri.

İan (Market sahibi): “Taraftarlar yani bizler çok mutluyuz. En azından biliyoruz ki yeni sahibi takıma ve kulübe büyük yatırım yapacak ve kulübü özlediğimiz Premier Lig’e çıkartıp kalıcılığını sağlayacak. Hepimiz için bir umut oldu. Eski Hull City’nin ayaklanacağını düşünmek bile muhteşem bir duygu”.

Jenn; kafe çalışanı: “Eskiden maç günleri çok kalabalık ve heyecanlı olurdu. Evimden izlerdim, son yıllarda stat neredeyse boştu. Sahibi değiştikten sonraki maçlarda yine eski şenliğine kavuşur gibi. Umarım takımı da Premier Lig’e çıkartır”.

Paul O’neill (Taksi firması sahibi): “Yıllardır Hull City taraftarıyım, son yıllarda maçlara gitmez oldum. Çünki bizi çok hayal kırıklığına uğrattılar. Takım eski sahibinin hiç yatırım yapmamasından bu hale düştü. Şimdi bir umudumuz var. Hull City’nin Premier Lig’e çıkacağına ve kalıcı olacağını umuyoruz ve inanıyoruz”.

Steven; (Taksi şöförü): “Çok mutluyum. Son 2 maça gittim. Eskiden hiç bir maçı kaçırmazdım. Eski heyecanım sanki yerine geldi. Tabi 2022 ve 2023 bir geçiş süresi olacak. Bir yıl içinde Acun’un ve Shota’nın Hull City’yi çok güzel bir noktaya getireceğine inanıyorum.”

‘Bu takımda potansiyel var’

Türkiye’nin çok yakından tanıdığı ve takımın yeni teknik direktörü olan Şota Arveladze ile de bir görüşme gerçekleştirdik.

Acun’u uzun zamandır mı tanıyorsunuz?

- “Evet. Uzun zamandır tanıyorum.”

Hull City İngiltere’nin en köklü kulüplerinden biri ve 1904 yılında kuruldu. Taraftarlar böylesine köklü bir kulübün Premier Lig’de olmasını istiyor. Nasıl bir yol izlenmeli? Hull City’de bir tarih yazılabilir mi?

- “Tabii ki taraftarlar takımı Premier Lig’de görmek istiyor. Biz de her gün külübü üstlere çıkarabilmek için bir şeyler yapıyoruz ve bunu düşünüyoruz. Oyuncular güzel maç çıkartıyorlar. Potansiyel var. Yaratıcı, genç ve yetenekli oyuncular. Daha yeni başladık. Futbolcular ellerinden geleni yapmaya gayret ediyorlar. Güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Şu anda Championship’deyiz (2.Lig) ve buna konsantre olmalıyız. Şunu söyleyebilirim kulüp için elimden geleni yapacağım.”

Hull City’de 2022-23 sezonu için ciddi bir beklenti oluştu. Bu sezon daha çok geçiş süreci gibi olacak. Hull City’nin transfer politikası nasıl işleyecek?

- “Aldığımız oyuncuların bizi daha güçlü yapacağına inanıyoruz. Henüz yeni başladık. Oyuncular da ellerinden geleni yapıyorlar. Göreceğiz.”

Ada futbolunda oynadınız; Rangers’da. Burada oynarken öğrendiğiniz dersler var mıydı, Hull City de kullanabileceğiniz?

- “En güzeli İskoç İngilizcesini öğendim. Orada olduğum zamanı da çok sevmiştim. Farklı bir tecrübe, farklı bir kültür, şüphesiz sizi daha güçlü yapar. Taraftarlar takımlarını hiç yalnız bırakmıyorlardı. Stadyum doluydu her maçta. Eminim herkes İngiltere’de olmak ister, futbolun yeri burası. Şu anda İngiltere’de olduğum için de mutluyum. Bana bu imkanı verenlere teşekkür ederim.”