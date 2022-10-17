Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te Birmingham'ı konuk etti. Birmingham, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrılırken maç öncesi yaşananlar güne damga vurdu.

Championship'te büyük kale teftişi

İngiltere'de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler, kalelerdeki boyutların incelenmesi gerekliliğini doğurdu. Wigan Athletic - Cardiff City maçında tartışmalara neden olan durum, diğer karşılaşmalarda da kontrollerin artırılmasına neden oldu.

İşte tartışmaların başladığı maç

8 Ekim'de Wigan Athletic, The DW Stadium'da Cardiff City'i konuk etti. Deplasman ekibi, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılsa da kalelerin boyutlarıyla ilgili anormallik fark edildi. Cardiff'te teknik ekipten Mark Hudson, arkadaşlarının bir kalenin üst direğinin iki inç daha uzun olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Farklı ölçülerle oynanmıştı

Hudson, maçın hakemi James Bell'in olayın araştırılmasının iki saat alacağını belirterek maçı oynattığını iddia etti. Buna göre kalelerden biri diğerinden daha büyük şekilde maç oynandı. Fakat konuk ekip Cardiff, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Yüksek kaleye goller Cardiff'ten gelmişti

Cardiff, maç başında şikayetçi olduğu duruma rağmen oynanan karşılaşmada yüksek olan kaleye iki gol attı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Cardiff'te özellikle Ryan Wintle'ın golü normal seviyeden yüksek bir noktada ağlarla buluşmuştu.

İkinci vaka Hull City'de

Wigan - Cardiff City maçı sonrası artan kontroller kapsamında Hull City'nin Birmingham'ı ağırlayacağı maç öncesinde de kale ölçülerinde bir anormallik tespit edildi. Kalenin üst direklerinin izin verilen sekiz fitten iki inç daha uzun oldukları belirtildi.

Karşılaşma geç başladı

Kale direklerindeki anormal durum, karşılaşmanın başlamasına yarım saat kala fark edildi. Böylece Wigan - Cardiff mücadelesinden farklı olarak öncesinde müdahale edilme şansı doğdu. Kale direklerine gerçekleştirilecek işlem nedeniyle mücadele 20 dakika ertelendi.

Direkler kısaltıldı

İki inç, 5.08 cm'ye tekabül ediyor. Bu ciddi farkın azaltılması adına direkler maç başlamadan söküldü ve kesildi. Gol çizgisi teknolojisi için de kısaltılma operasyonu sonrası işlem yapıldı.

Hull City'de düşüş sürüyor

MKM Stadium'da düzenlemeler yapıldıktan sonra mücadele başladı. Hull City, sahasında ağırladığı Birmingham'a 2-0 mağlup oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan Hull, sonrasındaki düşüş trendini sürdürdü. Son 8 haftada 7. yenilgi Birmingham karşısında gelmiş oldu.