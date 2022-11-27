Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, 2022 FIFA Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını yapmak üzere Corendon Hava Yolları'na ait uçakla Antalya'ya geldi.

Doğukan zaten Antalya'da

Kafilede Antalya'da bulunan Doğukan Sinik yer almazken, oyuncu takıma kentte dahil olacak. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar havalimanı dış hatlar terminalinden inerken kendilerini bekleyen otobüslere binerek kamp yapılacak otele doğru hareket etti.

1 hafta kalacaklar

Hull City, toplam 1 hafta Antalya'da kalacak ve Türk takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak. Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen Hull City, 30 Kasım Çarşamba günü Başakşehir, 3 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Antalya’da takımlarıyla buluşacak olan yüzlerce Hull City taraftarı da maçları yerinden takip edecek.



