Geçen sezon Antalyaspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken ve A Milli Takım 'a kadar yükselen Doğukan Sinik, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile her konuda anlaşmıştı.

Kulüpler de transfer için el sıkışırken, iki ekip de bu durumu duyurmuştu. Fakat henüz resmi imzalar atılmazken, 23 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinin İspanya kampı kadrosunda da yer almadı.

Başarılı kanat oyuncusunun henüz çalışma izni alamadığı, bu sebeple de hem resmi imzayı atamadığı hem de kamp kadrosuna giremediği belirtildi.







