Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den tanıdığımız bir ismi daha kadrosuna kattı. Daha önce ülkemizde top koşturan Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Jean Micheal Seri ve Doğukan Sinik'i renklerine bağlayan, Hatayspor'dan da Adama Traore'yi açıklaması an meselesi olan Hull şimdi de 2019-2020 sezonunda Denizlispor 'da görev yapan Oscar Estupinan'la sözleşme imzaladı.

Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'le geçen sezonu harika geçiren, çıktığı 33 maçta 16 kez ağları sarsıp, 3 de asist yapan Kolombiyalı futbolcunun transferi resmen açıklandı. 25 yaşındaki oyuncunun, Guimaraes'le sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Estupinan için İngiliz ekibinin kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak.







