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Hull City'den Acun Ilıcalı ile birlikte 2'de 2

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Hull City, Acun Ilıcalı'nın takımı resmen satın aldığının açıklanmasının ardından üst üste 2. galibiyetini aldı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 20:28 Son Güncelleme:
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Hull City'den Acun Ilıcalı ile birlikte 2'de 2

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Sahadan Longman'ın 77. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 galip ayrılan Hull City, Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın takımı resmen satın aldığının açıklanmasının ardından üst üste 2. galibiyetine ulaştı.

Hull City, Acun Ilıcalı öncesi, çıktığı son 5 maçta galibiyet alamamıştı. İngiliz ekip geçen hafta Blackburn Rovers'ı da 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu sonuçla birlikte puanını 29'a yükselten Hull City, ligde 19. sırada yer aldı. Bournemouth ise 49 puanla 2. sırada bulunuyor.

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