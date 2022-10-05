Ligdeki kötü gidişat sonrası teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City’de teknik direktör arayışları sürüyor.

ILICALI'DAN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasına, yeni teknik direktör için açıklama yapmış ve, "Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız." ifadelerini kullanmıştı.

TARİH BİLE VERMİŞTİ

Başarılı iş insanı ayrıca, "Tek isteğim oyunculara uygun bir hoca bulmak. Eğer teknik adamın düşüncesi oyuncuların karakterinden farklı olursa takım iyi oynayamaz. Bizim oyuncularımıza 'geride bekle ve savunma yap' derseniz bunu yapamazlar. "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

PORTEKİZ’DEN SÜRPRİZ HABER

Hull City'de yeni direktörlük görevi için Carlos Carvalhal, Carlos Corberan ve Scott Parker ile birlikte Sergen Yalçın'ın da listede yer aldığı ifade edilmişti fakat Portekiz medyasından sürpriz bir haber geldi.

PEDRO MARTİNS’LE ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz Record Gazetesi'nin haberine göre Şota Arveladze ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Potekizli teknik adam Pedro Martins'le anlaşma sağladı.

Pedro Martins'in teknik direktörlük kariyeri:

Olimpiakos - 18/19 - 22/23

Vit. Guimarães - 16/17 - 17/18

Rio Ave FC - 13/14 - 15/16

Marítimo - 10/11 - 13/14

Marítimo B - 09/10 - 10/11

Espinho - 09/10 - 09/10

Lus. Lourosa - 07/08 - 08/09

União Lamas - 06/07 - 06/07

Belenenses (Yardımcı antrenör) - 05/06 - 05/06