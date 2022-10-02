İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de yeni menajerin belirlenmesi süreci devam ediyor. Birçok aday arasında dün itibariyle Sergen Yalçın ve Carlos Corberan isimleri öne çıkmıştı. Bölgenin önemli haber kaynaklarından Hull Live'ın ise taraftarlara yönelik anketi sonuçlandı.

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Hull Live, taraftarlara ana hatlarıyla üç konu başlığında sorular yöneltti. Kararın doğruluğu, zamanlaması ve yeni menajer olarak kimin istendiği soruları anket sonucunda yanıt buldu.

Acun Ilıcalı'nın kararı destekleniyor

Okuyuculara yöneltilen, "Shota Arveladze'nin görevden alınması doğru bir karar mıydı?" sorusuna %88,3'lük kesim 'evet' cevabını verdi. Acun Ilıcalı'nın Shota ile yollarını ayırma kararı büyük kesim tarafından desteklenirken %4,1'lik kısım kararı doğru bulmadığını aktarmış. %7,6'lık kesim ise yolları ayırma kararının doğruluğu konusunda emin değil.

Zamanlaması şaşırttı

Okuyuculara alınan ayrılık kararının zamanlamasının kendileri adına sürpriz teşkil edip etmediği soruldu. Luton Town maçına saatler kala Shota ile yollar ayrılırken taraftarların %53,7'si kararın zamanlama açısından sürpriz yarattığını belirtti. %18,3'lük kesim zamanlamaya şaşırmadıklarını belirtirken %28'i ise biraz şaşırdıklarını seçtikleri cevaplarla aktarmış oldular.

6 aday gösterilmişti

Hull Live, Shota Arveladze ile yolların ayrılması sonrası "Yeni menajerin kim olmasını istersiniz?" sorusu için okuyuculara 6 aday sunmuştu. Bu isimler; Sean Dyche, Javi Garcia, Rob Edwards, Sabri Lamouchi, Fatih Terim ve Şenol Güneş'ti. İngiliz sitesinin sonucunda bir aday büyük fakla öne çıktı.

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Taraftar 'Sean Dyche' dedi

Taraftarların takımın başında görmek istedikleri menajeri oyladıkları anketin sonucunda %85,4 ile Sean Dyche'ın ismi öne çıktı. İkinci en popüler cevap ise %5,3 ile Rob Edwards oldu. Oylama sonucunda Fatih Terim, %5 oy alırken Şenol Güneş'in oy oranı ise %1,8 oldu.