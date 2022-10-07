Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, resmi siteden bir açıklama yayınlayarak, Portekizli teknik direktör Pedro Martins ile anlaşamadıklarını ve görüşmelerin sonlandığını duyurdu.

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Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada ayrıca 'yüksek kalibreli teknik direktör' arayışlarının da devam ettiği ifade edildi.

Hull City'den yapılan açıklama şöyle;

Pedro Martins ile yapılan kapsamlı görüşmelerden sonra, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir konuma ulaşamadık ve bu nedenle müzakereleri iptal etme kararı aldık. Pedro harika bir koç ama taleplerini karşılayamadığımızı hissettik. Bu yüzden Hull City'ye gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz.

Ekibimiz, kulüp efsanesi Andy Dawson ile çok yetenekli ellerde ve onun ve ekibinin geçen hafta yaptığı işten çok memnunuz.

Çarşamba günü stadyumdaki atmosfer bana çok birleşik bir kulübümüz olduğunu açıkça gösterdi. Taraftarlardan Andy'ye ve oyunculara verilen desteği görmek inanılmazdı.

Yukarıdakilerin tümü göz önünde bulundurularak, Andy bir sonraki duyuruya kadar takımın başında kalacak.

Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisini çektik ve bu büyük kulübü ileriye götürecek doğru adayı bulana kadar tüm seçeneklerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istediğimiz bir şey değil. Andy ve ekibinin getirdiği istikrar, bu kararı doğru bir şekilde almamızı sağladığı için şanslıyız. Birlikte yolculuğumuzun başında da söylediğim gibi şeffaflıkla hareket edeceğiz ve bu süreç boyunca taraftarlarımıza güncel bilgileri vermeye devam edeceğiz.

Her zaman olduğu gibi, hayranlarımıza harika destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin aynı yöne gittiğini ve bu kulübün hak ettiği başarıyı getirmek için birlikte savaşmaya devam edeceğimizi bilmek harika bir duygu.



