İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi. Gürcü menajer, takımın Luton Town ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kala görevinden alındı. Şimdi İngiliz ekibinde yeni menajerin kim olacağı merak edilirken Sergen Yalçın'ın ismi öne çıkmış durumda.

'Ortak görüşte olmadığımız ortaya çıktı'

Shota Arveladze'nin görevine son verilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan takım sahibi Acun Ilıcalı, "Milli maç arasında Shota ile takımın gidişatını ve kulübün geleceğini değerlendirmek adına birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sırasında ortak görüşte olmadığımız ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Andy Dawson takımın başında

Hull City'de Shota Arveladze sonrası geçici olarak takımın başında Andy Dawson yer alıyor. Konuya ilişkin Acun Ilıcalı, "Odak noktamız şimdi Andy'ye ve takıma destek olmak" ifadelerini kullanmıştı.

6 isim gündeme gelmişti

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, kulübü daha ileri taşımak adına mümkün olan en iyi adayın arandığını ifade ederken Hull Live, okuyucularına sunduğu ankette Sean Dyche, Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi'nin yanı sıra Türkiye'den Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerini öne çıkarmıştı.

'Sakatlıklar takımı etkiledi'

Ayrılık kararına ilişkin resmi siteden paylaşılan açıklamalar sonrası Acun Ilıcalı, Sky Sport'a da duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu sezon yaşanan aksiliklere dikkat çeken Ilıcalı, "Aslında son haftalarda sonuçlar kötüydü, bizi tatmin etmedi. Shota benim çok iyi bir arkadaşım, geçen yılki muhteşem performansını takdir ediyorum. Bu sene aksilikler yaşadık. Özellikle sakatlıklar ve birçok şey... Takımı etkiledi. Günün sonunda futbolda bir kural var, belli bir başarı seviyesi olmadan devam edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

'0-0 yerine 3-2 kaybetmeyi tercih ederim'

Hücum futbolu oynatan bir menajerle anlaşmak istediğini de belirten Acun Ilıcalı, "Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Elbette önümüzdeki 24 saat içinde doğru seçimi yapmak için çalışacağız. Şimdi yeni teknik direktör bizim düşünce tarzımızda olacak. Bu güzel kulübe çok fazla para, güç ve zaman yatırıyoruz, tüm taraftarlar buraya geliyor ve kulübü destekliyor. Hücum futbolunu görmelerini ve her gol ihtimali için ayağa kalkmalarını istiyorum. 0-0 yerine 3-2 kaybetmeyi tercih ederim" dedi.

Favori Sergen Yalçın

Hull'un da yer aldığı Yorkshire bölgesinin en önemli haber kaynaklarından Yorkshire Post, Hull City'de yeni menajerlik adına favori ismin Sergen Yalçın olduğunu belirtti. 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı Beşiktaş 'tan Aralık 2021'de ayrılan Sergen Yalçın'ın ismi son günlerde Milli Takım ile de anılmaktaydı. Acun Ilıcalı'nın potansiyel adayları arasında Sergen Yalçın'ın ilk sırada yer aldığı ifade edilmekte.

Carlos Corberan sürprizi

Hull City'nin menajerliği adına Sergen Yalçın'ın ardından en güçlü ikinci adayın ise Carlos Corberan olduğu belirtildi. Corberan, geçtiğimiz sezon Huddersfield ile play-off finaline kadar yükselmiş fakat yaz aylarında takımdan ayrılarak Olympiacos'un başına geçmişti.

Corberan'ın Olympiacos macerası beklenildiği gibi geçmedi. 39 yaşındaki İspanyol menajerin görevine takımla çıktığı 11 maçın ardından son verildi.