Premier Lig'e çıkma hedefi bulunan Championship ekibi Hull City'de taraftara müjde geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi kulüp radikal bir karar aldı.





SON MAÇINI KAZANDI

Championship'in 26. haftasında Hull City, Wigan Athletic'e konuk oldu.

Maçın 15. dakikasında Jacob Greaves'in golüyle önce geçen Hull City, devreyi 1-0 önde tamamladı.

63. dakikada Nathan Broadhead'in golüyle ev sahibi Wigan Athletic eşitliği yakalarken 78. dakikada Oscar Estupinan, Hull City'yi tekrar öne geçirdi. Hull City'de Tyler Smith ise 85 ve 90+1'de kaydettiği gollerle skoru belirledi.

Bu sonuçla Hull City, sahadan 3 puanla ayrılırken puanını 33'e yükseltti ve ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ligde son sırada yer alan Wigan Athletic ise 24 puanda kaldı.

Hull City'de Ozan Tufan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 75. dakikada Jean Michael Seri'nin yerine oyuna dahil oldu.

İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City sahasında Huddersfield Town'ı konuk edecek. Wigan Athletic ise Cardiff'e konuk olacak.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, canlı yayında bir programda açıklamalarda bulundu.

Kesler, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye karşılık verdi.

Takıma yapılacak takviyeler için de konuşan Tan Kesler, Crystal Palace'tan Malcolm Ebiowei için anlaşmaya yakın olduklarını dile getirdi. Tan Kesler açıklamasında, "Malcolm transferi gerçekleşmeye çok yakın. Bugün menajeriyle görüşeceğim." dedi.

Tan Kesler ayrıca, Brighton forması giyen Aaron Connelly ile de ilgilendiklerini açıkladı.

‘TARİHTE BİR İLK’

Hull City sezon sonuna dek deplasman maçlarına taraftarlarını ücretsiz olarak götüreceğini duyurdu. ‘Tek aile, tek rüya’ sloganıyla sezona başlayan Hull City’de alınan bu karar sonrasında taraftarlar sosyal medyada kulübü ‘mention’ yağmuruna tuttu.

Taraftarlar bu gelişmeyi ‘İngiltere tarihinde bir ilk’ olarak nitelendirdi ve kulüp sahibi Acun Ilıcalı’ya teşekkür etti.

ILICALI: TARAFTARIMIZA KAYITSIZ KALAMAZDIK

Uzun süreli tren grevleri ve artan yaşam maliyetleri sebebiyle bu kararı aldıklarını açıklayan Başkan Acun Ilıcalı, “Geldiğimiz günden bu yana taraftarımızın desteği muhteşemdi. Biz de bu desteklerine kayıtsız kalmadık ve bu kararı aldık.” dedi.

Kulübün duyurduğu organizasyon 11 Şubat’ta Stoke City deplasmanıyla başlayacak ve sezonun son deplasmanı olan Luton Town maçıyla sona erecek.(Skorer)