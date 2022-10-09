Hull City yine kaybetti! 20. sıra...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City İngiltere'de zor günler geçiyor. Championship Ligi'nde mücadele eden Hull City deplasmanda karşılaştığı Huddersfield Town'a 2-0 mağlup oldu. Son 6 maçında 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Hull 7. maçında 6. mağlubiyetini aldı.

ŞOTA AYRILMIŞTI!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.

PEDRO MARTINS OLMADI

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, resmi siteden yaptığı açıklamada, “Pedro harika bir koç ama taleplerini karşılayamadığımızı hissettik, bu yüzden Hull City’ye gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz” ifadelerini kullandı.





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SERGEN YALÇIN ADAY GÖSTERİLDİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için 4 teknik direktörün ön plana çıktığı ve bu isimlerden birinin Sergen Yalçın olduğu öne sürüldü. İngiliz medyasında yer alan haberde, Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City'nin kısa listesinde 4 isim olduğu aktarıldı. Hull City'de yeni direktörlük görevi için Carlos Carvalhal, Carlos Corberan ve Scott Parker ile birlikte Sergen Yalçın'ın da listede yer aldığı ifade edildi.

DAWSON ÇALIŞTIRACAK DENDİ!

Hull City için Sergen Yalçın, Fatih Terim gibi isimler Türk basınında yer alıyordu. Acun Ilıcalı'nn sahibi olduğu Hull City'de geçtiğimiz günlerde kulübün menajeri Shota Arveladze ile yollar ayrılmıştı. Sergen Yalçın, Fatih Terim gibi isimler Türk basınında yer alsa da Acun Ilıcalı, son olarak Olimpiakos'u çalıştıran Portekizli hoca Pedro Martins ile görüştüklerini ancak bir sonuca varamadıklarını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Hull City'yi Andy Dawson'un çalıştıracağı söylendi.









OZAN TUFAN HEDEF TAHTASINDA!

Hull'de son alınan Luton mağlubiyeti sonrası Ozan Tufan hedef tahtasına kondu. Ozan Tufan, 2-0 kaybedilen Luton Town maçında sahanın açık ara en kötü ismi seçildi. Ozan Tufan'ın performansını yerden yere vuran Hull City taraftarı, deneyimli oyuncuyla ilgili yüzlerce paylaşım yaptı. Öte yandan İngiliz ekibinin taraftarları açtığı bir ankette Ozan Tufan'ın performansını yüzde 90 oranında beğenmedi.

YENİDEN 20. SIRADA

Hull City 13. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Huddersfield Town'a 2-0 mağlup oldu. Toplamda bu sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldılar. Acul Ilıcalı'nın takımı topladığı 14 puanla 20. sırada yer alıyor. Hull City gelecek hafta sahasında Birmigham ile kendi sahasında karşılaşacak. Sonrasında Blackpool ve Rotherham deplasmanlarına gidecek.



















