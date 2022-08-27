İngiltere Championship'in 6. haftasında bugün Hull City, Coventry'yi 3-2 devirdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull'un gollerini eski Denizlispor 'lu Oscar Estupinan attı. Kolombiyalı yıldızın hat-trickle dikkat çektiği maçın ardından Turuncu-Siyahlılar puanını 11 yapıp, 12 puanla zirvede yer alan Reading'i takip etti.

Hücum hattını belirtti

Galibiyetin ardından ise Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze transferle ilgili konuştu. Müjdeyi veren Gürcü hoca, "72 saat içinde iki transfer daha gelecek. Biri Dimitrios Pelkas" ifadelerini kullandı. Shota ikinci ismi açıklamazken, takviyenin hücum hattına yapılacağının sinyalini verdi.

Halil isteniyordu

Hull, iki sezondur Galatasaray 'da kiralık oynayan Brentford'lu Halil Dervişoğlu'nu da kadrosuna katmak istiyordu. Shota'nın bahsettiği ikinci ismin de milli futbolcumuz olabileceği konuşuluyor.

Üçüncü Türk olacak

Bu transfer de gerçekleşirse Turuncu-Siyahlılar'da Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından Türk oyuncu sayısı 3'e çıkacak.