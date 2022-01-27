Hull City ilk transferini resmen açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, transfer yasağının kaldırılmasının ardından ilk transferini yaptı.

Championship ekibi, sezon başında Sheffield United'a sattığı Regan Slater'ı yeniden kadrosuna kattı ve 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren 22 yaşındaki orta saha 34 maçta forma giymişti.

İmzanın ardından kulüp sitesine konuşan İngiliz oyuncu, "Burada olmak çok iyi hissettiriyor. Yazdan beri bekliyordum. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Geçen sezon Hull City'yi Championship'e yükseltmek için çok çalıştım. Daha fazlasını yapmak içi sabırsızlanıyorum." diye konuştu.