Hull City için Fatih Terim ve Şenol Güneş sürprizi

İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de menajer değişikliği yaşanıyor. Luton Town ile karşılaşmasına saatler kala Hull City'de menajer Shota Arveladze'nin görevine son verildi.

Mağlubiyet serisi sonu oldu

Hull City, sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çekerken İngiliz ekibi sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı. Fakat milli maç arası öncesinde gelen mağlubiyet serisi, Shota Arveladze'nin koltuğunun sallanmasına neden olmuştu. Üst üste alınan 4 yenilgi sonrası Gürcü teknik adam ile yollar resmen ayrıldı.













'Ortak görüşte olmadığımız ortaya çıktı'

Shota Arveladze'nin görevine son verilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan takım sahibi Acun Ilıcalı, "Milli maç arasında Shota ile takımın gidişatını ve kulübün geleceğini değerlendirmek adına birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sırasında ortak görüşte olmadığımız ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Geçici antrenör Andy Dawson

Shota ile yollarını ayıran Hull City, yaptığı açıklamada geçici olarak takımın başında Andy Dawson'ın yer alacağını belirtti. Konuya ilişkin Acun Ilıcalı, "Odak noktamız şimdi Andy'ye ve takıma destek olmak" açıklamasını yaptı.





Yeni menajer arayışları başladı

Hull City'de Acun Ilıcalı'nın açıklamaları arasında yeni menajer arayışlarına da değinildi. Kulübü daha ileri taşımak adına mümkün olan en iyi adayın arandığı ifade edildi.

İngilizlerden 6 aday

Hull ve Doğu Yorkshire hakkında en popüler güncel haber ve spor sitesi Hull Live, Shota'nın ayrılığını ana sayfadan verdi. Hull Live, Yorkshire'ın en çok satan bölgesel gazetesi Hull Daily Mail ekibi tarafından işleyişi sağlanan bir site olmasından kaynaklı Hull City konusunda da öncelikli haber portalı konumunda. Shota'nın ayrılığı sonrası muhtemel adaylarını belirleyen Hull Live, bu 6 kişilik liste için bir anket başlattı.

Championship ekipleri için en gözde isim konumundaki Sean Dyche'ın yanı sıra Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi'nin isimleri geçerken Türkiye'den de iki isme yer verildi.

Fatih Terim ve Şenol Güneş

Hull Live, 6 kişilik listesinde Fatih Terim ve Şenol Güneş'in de isimlerine yer verdi. Fatih Terim'in Galatasaray ile yolları Ocak 2022'de ayrılmıştı. Şenol Güneş'in de son olarak Milli Takım 'daki görevi Eylül 2021'de sona ermişti.





Ozan Tufan transferinde görüş alınmıştı

Acun Ilıcalı, Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti. Transferin gerçekleştiği dönemde bir açıklama yapan Ilıcalı, "Ozan'ı Fatih hocama sordum. Kararımı çoktan vermiştim. Fatih hoca '1 dakika düşünme' dedi. Sergen'e sordum. 'Kendi mevkisinde Türkiye'nin en iyisi' dedi. Emre'ye sordum 'Müthiş bir potansiyel' dedi" ifadelerini kullanmıştı.