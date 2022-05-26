Atakaş Hatayspor'dan Ömer Erdoğan, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi hakkında açıklama geldi. Güney ekibinde başkanvekili Mustafa Özat, iki oyuncuları için Hull City'den teklif geldiğini söyledi.

"Hocamızın görevi bırakması bizim için sürpriz oldu"

Radyospor'a konuşan Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat, "Ömer Erdoğan Hocamız'ın görevi bırakması bizim için sürpriz oldu, beklemiyordum. Ben olsaydım; canlı yayında bu durumu açıklamak yerine önce yönetim kuruluyla paylaşırdım. Fakat canlı yayında bu tür kararları açıklamak moda oldu. Ömer Hoca'yı eleştirmek için bunu söylemiyorum. Onu çok seviyoruz, yolu açık olsun.

"Yerli hoca adayları ile görüşüyoruz"

Ömer Erdoğan Hocamız canlı yayında istifasını açıkladıktan 10 dakika sonra yeni teknik direktör arayışına başladık. Belirlediğimiz yerli hoca adayları ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Saba Lobjanidze ve El Kaabi'ye transfer teklifi

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz takımı Hull City'den iki futbolcuları için teklif aldıklarını açıklayan Özat, "Hull City, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi için teklifte bulundu. Biz de yönetim kurulumuzda bu konuyu konuştuk. Ancak henüz bir bonservis bedeli belirlemedik" dedi.

(Ajansspor)