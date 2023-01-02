İngiltere Championship'in 26. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Wigan Athletic ile karşı karşıya geldi. Hull City, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazanmayı başardı.

Hull City'yi galibiyete taşıyan goller; 15. dakikada Jacob Greaves, 78. dakikada Oscar Estupinan ve 85 ile 90+1. dakikalarda Tyler Smith'ten geldi. Wigan'ın tek golünü ise 63. dakikada Nathan Broadhed kaydetti.

Hull City'de tanıdık isimlerden Jean Michael Seri, Allahyar Sayyadmanesh ve Oscar Estupinan karşılaşmaya ilk 11'de başlarlarken Ozan Tufan, 75. dakikada Jean Michael Seri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Deplasmandaki Birmingham galibiyeti sonrası Wigan'ı da yenerek üst üste ikinci maçını kazanan Hull City, 26 maç sonunda 33 puana ulaşırken Kolo Toure yönetiminde de düşüşünü sonlandıramayarak üst üste 4. yenilgisini alan Wigan, 26 maç sonunda 24 puanla son sırada kaldı.