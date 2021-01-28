Beşiktaş'a transferi çok konuşulan Brezilyalı oyuncu Hulk hakkında avukatlık şirketi flaş bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamalarda, "Teklifler değerlendiriliyor. Hafta sonuna kadar Hulk'un geleceği hakkında karar vereceğiz" ifadeleri kullandı. (Ortacizgi.com)

‘Türkiye’yi çok seviyor’

Hulk’un temsilcisi Nuno Ferreira, önceki gün FANATİK’e demeç vermişti. Editörümüz Ömer Necati Albayrak’a konuşan Ferreira, “Hulk, Türkiye’yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu” demişti