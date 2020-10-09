Brezilyalı futbolcu Hulk ile onun eski eşinin yeğeni olan Camila Angelo arasındaki aşk tüm hızıyla devam ediyor.

Yaşadıkları ilişkiyi dosta düşmana duyuran 34 yaşındaki golcü futbolcu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden çiçeği burnunda eşiyle verdiği aşk pozlarını paylaşıyor.

"SOKAKTA, YAĞMURDA, ÇİFTLİKTE..."

Hulk, son olarak karısı Camila Angelo ile verdiği dudak dudağa pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Brezilyalı futbolcu, paylaşımına "Sokakta, yağmurda, çiftlikte veya sazdan bir evde" notunu düşmeyi ihmal etmezken bu fotoğraf binlerce beğeni aldı.

BU SENE EVLENDİLER

Eski eşi Iran Souza'dan 2019 yılından boşanan Hulk, boşanmadan kısa süre sonra Souza'nın yeğeni Camila Angelo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaşadıkları ilişkiyle magazin dünyasında gündem olan ikili bu yıl dünya evine girdi.