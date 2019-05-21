Hugo Rodallega indirime yanaşmıyor

Bu sezon attığı 15 golle Fırtına’nın çıkışında büyük rol oynayan Hugo Rodallega’nın geleceği belirsizliğini koruyor...

21 Mayıs 2019, Salı 06:01
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Hugo Rodallega indirime yanaşmıyor

Bordo-Mavililer, sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı golcü ile ilk görüşmesini Nisan’da yapmıştı. Ancak 33 yaşındaki futbolcu, “Mayıs’ta görüşelim” yanıtını vermişti. Trabzonspor yönetimi de Beşiktaş maçı sonrasında yeniden pazarlık masasına oturuldu. Rodallega’ya seneliği 1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme önerildi. Şu anda net olarak 1.6 milyon Euro kazanan başarılı futbolcunun indirim isteğine yanaşmadığı önerildi. Kolombiya ekipleri Atletico Nacional ve Santa Fe’den teklifler aldığı da konuşuluyor.

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