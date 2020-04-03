"Beşiktaş formasını 2011-2014 yılları arasında 3.5 sezon giyen Hugo Almeida, geçtiğimiz ay ülkesi Portekiz’in Academica takımında futbola nokta koyduğunu açıklamıştı. Şimdilerde Academica’nınU23 (23 yaşaltı) Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Almeida ile hem Siyah-Beyazlı günleri hem de yeni kariyeriyle ilgili konuştuk. İşte Almeida’nın sorularımıza verdiği samimi cevapları;

"TAKIMIM HÜCUM OYNAYACAK"

Bundan sonra kariyer hedeflerin nelerdir, şu an neler yapıyorsun?

“Futbolu bıraktıktan sonra kulübüm Academica’nın U23 Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapmaya başladım. Hocalık için gerekli olan lisanları alarak en kısa sürede profesyonel olarak üst düzeyde bir teknik direktör olmayı hedefliyorum. Önümde uzun bir yol var. Elbette forvet pozisyonundan gelen biri olarak takımımın sahada baskılı ve atak bir futbol oynamasını istiyorum. Taktik anlayışım hücum futbolu üzerine olacak. Jose Mourinho ve Thomas Schaaf gibi birçok önemli hocayla çalıştım. Rol modelim yok ama onlardan aldıklarımla birlikte kendi bildiğim doğrular üzerinden işimi yapmak istiyorum.”

"HER ZAMAN MİNNETTARIM"

Beşiktaş, senin kariyerinde en uzun forma giydiğin takımlardan biri. ‘Beşiktaş’ senin için ne anlam ifade ediyor?

“Beşiktaş, kariyerimdeki en iyi kulüplerin başında yer alıyor. Dünyadaki en iyi taraftar grubuna sahipler ve çok büyük bir camia. O forma altında birçok gol attım ve maçlar kazandık. Beşiktaş’la Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadım. Beşiktaş taraftarlarına bana verdikleri destek için her zaman minnettar kalacağım. Bir gün onlarla yeniden yollarımızın kesişmesini isterim. Onlar için hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Türkiye dönemi, benim için çok önemliydi. Neden olmasın, belki bir gün hoca olarak kulübe geri dönerim.”

"O MAÇLAR HEP FARKLIYDI"

Türkiye kariyerinde unutamadığın anıların var mı?

“Siyah-Beyazlı forma altında elbette birçok unutamadığım anım var. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini asla unutamam. O maçların atmosferi her zaman çok farklı ve çok ateşliydi. Derbilerde gol atmak, paha biçilemezdi. Özellikle iç sahadaki tribün desteği mükemmeldi. Çok inanılmaz duygular yaşadım ve Beşiktaş dediğim gibi benim için unutulmazdı.”

"BİRÇOK TAKIMDA OYNADIM"

Geriye dönüp baktığımda, 2014 yılında Beşiktaş’tan ayrılmanın bir hata olduğunu düşünüyor musun?

“Açıkçası Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra birçok kulüpte (2014-2020 arasında 7 kulüpte oynadı) forma giydim. Ayrılmak, belki benim için bir hataydı. Ancak o zamanki şartlara göre bu kararı almam gerekiyordu. Şimdi geriye döndüğümde bu karardan dolayı üzgünüm ama aldığım hiçbir kararda olduğu gibi pişman değilim.”

"FUTBOLCU KONTRATA BAKAR"

Yaklaşık 17 yıllık profesyonel kariyerine nokta koydun. Şu an neler hissediyosun?

“Kendimi şu an çok daha iyi hissediyorum, elbette ilk başta ilk 2 hafta benim için çok zordu. Çok karmaşık duygular içerisinde oluyorsunuz. Sonuçta yıllardır saha içindeydim. Şimdi ise hocayım ama sahanın hemen kenarındayım. Futbolculuk kariyerime baktığımda yaptıklarımla gurur duyuyorum ve geleceğin benim için neler getireceğini düşünüyorum. Açıkçası teknik adam olmak, futbolcu olmaya göre daha zor. Hoca olarak sonuçlar senin için çok önemli ve maçları kazanmak zorundasın. Sen herkesi düşünüyorsun ama futbolcular ilk başta doğal olarak kendilerini ve sözleşmelerini önemsiyorlar.”

"KAZANINCA MUTLU OLUYORUM"

Beşiktaş’ı hâlâ takip ediyor musun?

“Fırsat buldukça Beşiktaş’ı izlemeye çalışıyorum. Şu an belki çok iyi bir dönem geçirmiyorlar ve finansal olarak da eskiye göre güçlü değiller ama her maç kazandıklarında çok mutlu oluyorum. 3.5 yıl orada forma giydim ve lig şampiyonluğu yaşama fırsatım olmadı. Ama yakın zamanda kazandıkları 2 şampiyonluk, beni de çok mutlu etti. Vodafone Park da çok güzel bir stat olmuş. Umarım bir gün o atmosferi yaşama şansım olur.”

"QUARESMA BİR SİHİRBAZ"

Senin oynadığın dönemde Beşiktaş’tan takım arkadaşın Ricardo Quaresma, şu an Kasımpaşa’da. Onun için neler söylersin?

“Quaresma deyince aklıma gelen ilk şey; sihirbaz! Benim en iyi takım arkadaşlarımdan biriydi ve harika bir futbolcuydu. Yetenekleri tartışılmaz. Beşiktaş taraftarlarının ona bayıldıklarını çok iyi biliyorum. Topu ayağına aldığı zaman, durdurulması zor bir futbolcu.”

"RONALDO ADETA BİR MAKİNE"

Cristiano Ronaldo için neler söylersin, 35 yaşında ama Juventus’ta hâlâ çok iyi bir performans gösteriyor?

“Ronaldo’nun Portekizli olmasından dolayı gurur duyuyorum. O dünyanın en iyi futbolcusu. Ronaldo için yaşın hiçbir önemi yok.Her sezon öncesinde onun, eskisi gibi olmayacağı şeklinde yorumlar yapılıyor. Ancak Ronaldo sahaya çıkıyor ve her sezon daha fazla gol atmaya devam ediyor. Kendisine çok iyi bakan gerçek bir profesyonel sporcu. Benim için adeta bir makine ve harika bir futbolcu.”



