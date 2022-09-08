Hugh Dallas: Hayal kırıklığına uğradım

UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ve MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz, Süper Lig'de geride kalan haftanın tartışmalı pozisyonlarını konuştu. Galatasaray -Gaziantep FK maçında Abdülkerim'in gördüğü kırmızı hakkında Dallas,"İkinci sarı kartın biz her zaman çok net ve çok açık olmasını istiyoruz. Hakemin bu kadar sert müdahale etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Hakemin ikinci sarı kart vermesi doğru değil" dedi. 48. dakikada Sacha Boey'in penaltı beklediği pozisyon için de hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun inisiyatifinde olan bir pozisyon olduğu belirtildi.

'Josef'te çaresiz kaldı'

Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşması için de Ilgaz, Josef'in gördüğü kırmızı kart hakkında, "Hakem elbette çaresiz kalarak oyun kurallarını uyguluyor. 3. şahıslar dediğimiz kişiye karşı hareketinden dolayı raporuna yazıyor. Hakem çaresiz, oyun kurallarını uygulamak zorunda kaldı" diye konuştu. Ayrıca Dallas, mücadeledeki penaltı pozisyonu ve VAR protokolü hakkında şunları söyledi:"VAR'ın incelemesinin ardından karar değişti. Protokole göre hakem, VAR'dan talepte bulunmaz. Oyuncuların hakeme hareketlenmeleri tamamen işlevsiz. Sonuç, penaltı kararı doğru."

Trabzonspor maçı...

Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede ise ev sahibi bir pozisyonda penaltı beklemişti. Dallas, konuyla ilgili olarak, "Hakem için zorlayıcı bir pozisyon. Büyük ihtimalle teması görmüyor. İnsanlar neden VAR müdahale etmedi diyebilir ama çok net bir pozisyon olmadığı için devreye girmesine gerek yok yorumunu yaptı.