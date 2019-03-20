7DAYS EuroCup'ın yarı finaller etabında Alman ekibi ALBA Berlin, İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip ilk yarısını 59-43, üçüncü çeyreğini 85-73 önde kapattığı maçın son periyodunda rakibinin farkı azaltmasına engel olamasa da karşılaşmadan 102-97'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla 2 maç kazananın finale kalacağı 3 maçlık seride 1-0 öne geçen ALBA Berlin, 22 Mart Cuma günü serinin 2. maçında Andorra'nın konuğu olacak.

ALBA'da Luke Sikma 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ile yıldızlaşırken çeyrek finaller etabının MVP'si Peyton Siva da yine 18 sayı, 9 asist ile formunu sürdürdü.

Süre alan her ismin skor katkısı yapmayı başardığı Andorra'da ise David Jelinek 16 sayıyla takımın en skoreri olurken Jerome Jordan, Andrew Albicy ve Dylan Ennis'de 14'er sayıyla oynadılar.