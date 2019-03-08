Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Maçın başından sonuna kadar skor anlamında üstünlüğü elinde tutan CSKA Moskova, son anlarda biraz sıkıntı yaşamasına rağmen karşılaşmadan 101-95'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla CSKA Moskova, 25. maçında 20. galibiyetini alarak lider durumdaki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile galibiyet farkını 1 maça indirdi.

AX Olimpia Milan ise 25. maçında 12. kez mağlup oldu.

CSKA Moskova'da 19 sayıyla oynayan Othello Hunter maçın en skorer ismi olurken Cory Higgins 18, Will Clyburn 16, Nando De Colo 14 sayı üretti.

AX Olimpia Milan'da Nemanja Nedovic ve Vladimir Micov 16'şar sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Jeff Brooks 14, Mike James ve James Nunnally de 13'er sayıyla oynadılar.