HUAWEI P30 Serisi Hediyeler ile Birlikte Geliyor

Huawei, P30 ve P30 Pro telefonları satın almayı tercih eden tüketicilere Huawei WATCH GT akıllı saat hediye ediyor. Ayrıca ürün satın alınırken Huawei HiCare üzerinden aktivasyon yapan kullanıcılar, 3 ay süreli ekran garantisi sahibi olabilecekler.

Tüketiciler P30 Serisi’ni İstanbul İstinyePark'ta 6 Nisan saat 12:00'da açılacak Huawei Deneyim Mağazası ve Şubat ayında açılan İzmir MaviBahçe'de bulunan Huawei Deneyim Mağazası’nda deneyimleyerek satın alabilecekler. Her iki telefon da “Breathing Crystal”, “Aurora” ve “Black” renk seçenekleriyle tüketiciye sunuluyor.

Huawei P30 Pro, Türkiye’de 6GB RAM - 128GB depolama kapasitesi ve 8GB RAM - 256GB depolama kapasitesi olmak üzere iki versiyon olarak tüketiciyle buluşuyor.

P30 Pro; 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone operatör kanallarının yanı sıra perakende ve online satış noktalarında 6.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile teknoloji hayranlarının beğenisine sunuluyor.

P30 Pro’nun 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ise perakende ve online satış noktalarında 7.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışta olacak.

P30; 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone operatör kanallarının yanı sıra perakende ve online satış noktalarında 5.699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile mağazalarda yerini alacak.

Mobil fotoğrafçılıkta yeni devrim

HUAWEI P30 Serisi, kullanıcıların akıllı telefon fotoğrafçılığındaki beklentilerini değiştiriyor. HUAWEI P30 Pro, HUAWEI SuperSpectrum Sensörlü 40MP ana kamera, 20MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera, HUAWEI Uçuş Süresi (TOF) Kamerası ve yeni bir Leica Dörtlü Kamera sistemi ile donatıldı. Yepyeni bir selfie deneyimi için ise 32MP ön kamera bulunuyor.

Çarpıcı tasarım mirası

6,1 inç HUAWEI P30 ve 6,47 inç HUAWEI P30 Pro klasik siyah ve üç yeni degrade renk ile geliyor. Gündoğumu, Kristal ve Aurora, Huawei'nin öncülüğünü yaptığı yeni, yüksek verimli bir inkjet işlemiyle üretildi. FHD + (2340x1080) Dewdrop ekran, minik çentik sayesinde kesintisiz, estetik ve simetrik bir ön görünümle maksimum ekran alanı sağlıyor.