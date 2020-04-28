Huawei Mate 40 Pro’nun görüntüsü sızdı!

RODENT950 adlı Twitter kullanıcısı sızıntıları ile ünlü. RODENT950 şimdi de Mate 40 Pro modelinin olası tasarımını gösteren yeni bir render paylaştı. Bu sızıntıya göre şirket, Huawei Mate 40 Pro için Huawei Mate 30 Pro‘nun arka paneline benzer bir tasarım tercih edecek gibi görünüyor.

Yuvarlak bir kamera tasarımı ile geleceği görülen telefonun dört farklı sensörü bulunuyor. İddialar cihazda ToF sensörün ve 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir sensörün bulunacağı yönünde. Kamerada tabii ki yine Leica imzası bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak Huawei Mate 40 Pro, sızıntıya göre sinematik iki dikdörtgen sensörle donatılabilir. Tanıtımı yaklaşan amiral gemisinin 5x yakınlaştırma özelliği ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. (ShiftDelete)



