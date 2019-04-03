Huawei, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Huawei 2018 yılında, AB Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Puan Tablosu dünya sıralamasında beşinci sırada yer alarak Ar-Ge'ye 15,8 milyar dolar (satış gelirinin yüzde 14,1'i oranında) yatırım yaptı. Son 10 yılda, Huawei'nin Ar-Ge harcaması 67 milyar dolardan fazla oldu. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan resmi verilere göre, Huawei 2018 yılında 5 bin 405 patent başvurusunda bulunarak dünya genelinde en çok patent başvurusunda bulunan şirket oldu.

Huawei iş birimleri satış gelirlerini arttırıyor

Huawei, taşıyıcı iş alanında en yeni 5G ve SoftCOM AI çözümlerini piyasaya sunarak kullanımlarını ve bakımlarını basit hale getirmeye odaklanıyor. Ayrıca Huawei, üst segment ev genişbant ürünleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi alanlarda devam eden yenilikleri takip ederek taşıyıcıların yeni büyüme fırsatlarını yakalamalarına yardımcı oluyor. Huawei'nin sevkiyat satış gelirinin 2018 yılında da önceki yıl olduğu gibi yaklaşık 43,8 milyar dolar seviyesinde olduğu görülüyor.

Huawei, kurumsal alanda bulut, büyük veri, yapay zeka (AI) ve IoT çözümleri ile veri merkezleri, tüm flaş depolama ve WiFi için çeşitli ürünler sunmaya devam ediyor. Bu teknolojileri dijital platforma entegre ederek, akıllı, güvenli şehir ve kampüslerin inşasında teknolojik kolaylık sağlıyor. Müşterilerinin finans, ulaşım ve enerji sektörlerinde dijital dönüşümüne yardımcı olurken, 2018 yılında şirketin ticari faaliyetlerinden satış geliri yıllık yüzde 23,8 artışla 11 milyar dolar seviyesine ulaşmış oldu.

Huawei, bulut bilişimde, 160 bulut hizmeti özelinde 140 ayrı çözüme imza atarak 23 bölgede ve 40 alanda, dünya çapındaki tüm müşterilerine ortaklarıyla iş birliği içerisinde hizmet veriyor. İş ortaklarının sayısı 6.000’i aşan Huawei, 10 ana sektörde, 200'den fazla projenin AI hizmetlerinde aktif olarak araştırmalarını sürdürüyor.

Tüketici iş biriminde Huawei, küresel akıllı telefon pazarındaki payını daha da arttırarak yüksek teknoloji cihazların konumunu da ileriye taşıyor. Ayrıca, tüm kullanıcı senaryoları için akıllı bir ekosistem oluşturulması konusunda büyük atılımlar yapan şirketin 2018 yılında tüketici birimi satış geliri yıllık yüzde 45,1 artışla 52,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Raporda yer alan finansal sonuçlar, bağımsız bir uluslararası şirket olan KPMG tarafından denetlenmiştir.