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Hristo Stoichkov'dan Philippe Coutinho'ya açık mektup: Sakın ayrılma!

Barcelona'nın efsane forveti Hristo Stoichkov'dan takımın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'ya mektup geldi.

05 Şubat 2019, Salı 09:42
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Hristo Stoichkov'dan Philippe Coutinho'ya açık mektup: Sakın ayrılma!

Barcelona'nın Bulgar forveti ve bir zamanların efsanesi Coutinho'ya yazdığı mektupta şunları söyledi:

Bu takımın tarihinin en yetenekli oyuncularından bir tanesisin. Zor zamanların olacaktır. Daha yeni sayılırsın. Yaşadıklarını çok iyi anlıyorum ama senin yerinde olmak isteyecek birçok futbolcu var şu an. Barcelona'dan ayrılmayı sakın düşünme bile. Çünkü bizim takımımız gibi bir takım yok bu dünyada. Messi'nin penaltıyı atman için seni seçmesi, Sevilla'ya attığın 2 gol... Bunlar çok değerli. Başarılı olacağına inanıyorum. 

Stoichkov'un bu mektubu, El Mundo Deportivo Gazetesi'nde de yayımlandı.

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