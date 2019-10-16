Hristo Stoichkov gözyaşlarına boğuldu!

EURO 2020 elemelerinde A grubunda Bulgaristan'ın kendi sahasında İngiltere'ye 6-0 yenildiği mücadeleye oynanan futboldan çok ev sahibi ekibin taraftarlarının Nazi selamı ve ırkçı tezahüratları damgasını vurmuştu. Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Borislav Mihaylov'un istifa etmesine sebebiyet veren olaylar, ülkenin efsanevi futbolcuların Hristo Stoichkov'u da derinden yaraladı.

İspanyol TUDN kanalında maçın ardından yaptığı yorumlarda "Elbette daha sert cezalara ihtiyaç var. Bu taraftarlar, bir daha stadyumlara alınmamalı, hatta daha ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Tıpkı İngiltere'deki gibi beş yıl boyunca statlara giriş engellenmeli ki insanlar bir daha acı çekmesin. Siz benim burada kendimi rahat hissettiğimi mi zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar:

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler