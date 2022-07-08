HP OMEN Club CS:GO turnuvası sona erdi

HP’nin oyunculara özel ürünler üreten markası olan OMEN’in İstanbul’da bulunan espor merkezi HP OMEN Club, muhteşem bir turnuvayla kapılarını tekrardan oyunculara açtı. Pandemi sonrasında gerçekleştirilen bu turnuva, aynı zamanda HP’nin HyperX ile birleşmesi sonrasında Türkiye’deki ilk büyük etkinliği oldu.

Haziran ayında başlayan kayıtlarda 32 takımın yarışacağı duyurulan OMEN Club CS:GO Turnuvasında takım sayısı, amatör ve profesyonel takımların yoğun ilgisi sebebiyle kayıtların son gününde 64 takıma yükseltildi. İlk maçları online olarak gerçekleşen mücadelelerde Denizbank IWC, Last Bullet, Young Talents ve Winner Company takımları yarı finale kalmayı başardı.

İstanbul Levent’te Türkiye Spor Yazarları Derneği kompleksinde yer alan HP OMEN Club’da gerçekleştirilen yarı final ve final müsabakaları sonucunda Young Talents takımı birinci olurken, Last Bullet takımı ikinci, Denizbank IWC takımı ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladılar. İlk üçe giren takımlar toplamda 25 bin TL’lik ödül havuzunu paylaşırken, ilk üçteki her takım oyuncusu HP OMEN ve HyperX’ten binlerce lira değerinde ekipman ödülünün sahibi oldu.

Turnuvanın kazanan takımı olan Young Talents, finallerin ertesi gününde influencerlarla şov maçı yapmak için tekrar HP OMEN Club’a geldi. Cantuğ “Unlost” Özsoy, Tolunay Ören, Ubeka, Karahan ve Fire Flux oyuncusu Sterben’den oluşan influencer kadrosu, Young Talents’ın oyuncularıyla karma takım oluşturarak birbirlerine karşı şov maçı yaptılar. Cantuğ “Unlost” Özsoy’un takımının mücadelesi Unlost’un Twitch kanalından yayınlanırken, Tolunay Ören’in takımı ise Tolunay’ın YouTube kanalından canlı yayınlandı. Anlık olarak 8 bin kişinin, toplamda ise 75 bin kişinin izlediği şov maçında eğlenceli anlar yaşanırken Unlost ve takımı şov maçının galibi oldu.

HP OMEN Club yakın zamanda yeni etkinlikler ile oyuncuları ağırlamaya, bunun yanı sıra amatör ve profesyonel takımları desteklemeye devam edecek.