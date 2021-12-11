NBA 'de milli oyuncularımızdan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Milwaukee Bucks'ı konuk etti. Milwaukee, son çeyrekte elde ettiği 33-19'luk üstünlükle Houston'ı 123-114 mağlup etmeyi başardı.

Houston Rockets'ın 7 maçlık galibiyet serisi, bu yenilgiyle sona erdi. Ev sahibi ekip, 25 maç sonunda 8 galibiyette kalırken Milwaukee Bucks ise 27. maçında 17. galibiyetini aldı.

Alperen'den kariyer rekoru

Alperen Şengün, Milwaukee Bucks karşısında 15 dakika 54 saniye süre aldı. Bu kısa sürede 15 sayı üreten Alperen, NBA'deki kariyer sayı rekorunu da kırmış oldu. Saha içinden 6/8 ile oynayan Alperen, serbest atış çizgisinde ise 3/6 ile isabet sağladı. 15 sayının yanı sıra Alperen, 2'si hücum olmak üzere toplam 5 de ribaunt aldı.