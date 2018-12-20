Houston Rockets’tan 3 sayı rekoru

NBA’de konuk ettiği Washington Wizards’ı 136-118 yenen Houston Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak rekor kırdı.

20 Aralık 2018, Perşembe 10:41
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Houston Rockets’tan 3 sayı rekoru

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) konuk ettiği Washington Wizards’ı 136-118 yenen Houston Rockets, bir maçta en fazla üç sayı atan takım olarak tarihe geçti.

NBA’e 12 maçla devam edildi. Washington Wizards karşısında bu sezon 16. galibiyetini elde eden Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak NBA rekoru kırdı. Bu alanda daha önceki rekor 25 üçlükle Cleveland Cavaliers’a aitti.

James Harden’ın 35 sayıyla en skorer isim olduğu maçta, Clint Capela 20 sayı, 12 ribaunt, P.J. Tucker 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Wizards’ta ise Bradley Beal 28 sayıyla maçı tamamladı.

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