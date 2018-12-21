Houston Rockets rekor kırdı! NBA tarihine geçti

NBA’de konuk ettiği Washington Wizards’ı 136-118 yenen Houston Rockets, bir maçta en fazla üç sayı atan takım olarak tarihe geçti. Washington Wizards karşısında bu sezon 16. galibiyetini elde eden Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak NBA rekoru kırdı. Bu alanda daha önceki rekor 25 üçlükle Cleveland Cavaliers’a aitti. Üçlük rekoruna; Harden 6, Paul 5, Gordon ve Green 4’er, Tucker 3, House 2, Carter-Williams ile Clark da 1’er üçlükle destek verdi. Takımın en skoreri ise; Harden 35 sayıyla ulaştı. Clint Capela 20 sayı, 12 ribaunt, P.J. Tucker 11 sayı, 11 ribauntla ‘double double’ yapıp, galibiyette büyük rol oynadı.

Cedi’den 13, Furkan’dan 9 sayı

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Charlotte Hornets’a 110-99 mağlup oldu. Cedi Osman’ın 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadığı mücadelede Jordan Clarkson 20 sayı üretti. Kemba Walker’ın 30 sayılık performans sergilediği ev sahibi ekipte, Jeremy Lamb 18 sayı, 12 ribaunt, Marvin Williams 18 sayı, 10 ribauntla ‘double double’ yaptı. Philadelphia 76ers’ın sahasında New York Knicks’i 131-109 yendiği mücadelede ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz 9 sayıyla oynadı.