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Houston Rockets galibiyet serisini sürdürdü

NBA’de Philadelphia 76ers’ı 107-91 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

09 Mart 2019, Cumartesi 10:33
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Houston Rockets galibiyet serisini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, sahasında Philadelphia 76ers’ı 107-91 mağlup etti.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden’ın 31 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers’ı 107-91 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Clint Capela 18, Eric Gordon 17, Gerald Green 14 sayıyla skora katkıda bulundu.

76ers’ta Tobias Harris 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ben Simmons 15 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 112-111

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 111-106

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 104-112

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 107-91

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 114-104

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 126-110

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 104-127

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 122-105

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 118-110

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