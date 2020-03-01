Houston Rockets, Boston Celtics’i uzatmada geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, Boston Celtics’i uzatma sonunda 111-110 yendi. Ligin iddialı ekipleri Celtics ile Rockets arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Son 5 saniyeye 104-101 geride giren ev sahibi Celtics, Jaylen Brown’ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Fakat Rockets, sahadan 111-110 galip ayrılarak art arda 6. maçını kazandı. Ürettiği 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla Rockets’ta galibiyetin mimarı olan Russell Westbrook, arka arkaya 30. kez 20 sayının üstünde skor kaydetti.

Rockets’ta James Harden 21 sayı, 8 asist, 3 top çalma, Robert Covington da 16 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla oynadı. Celtics’te Jayson Tatum’un 32 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart’ın 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma ve Jaylen Brown’ın 22 sayı, 5 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.