Hosseini ve Amiri geri dönüyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 2019 Asya Kupası yarı final mücadelesinde Japonya, İran’ı Yuya Osako (2) ile Genki Haraguchi’nin golleriyle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Bordo-Mavililer’in İranlı yıldızlarından Vahid Amiri 58 dakika sahada kalırken, Hosseini karşılaşmada süre alamadı. Galatasaray’da görev yapan Yuto Nagatomo ise Japonya’da 90 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından İran turnuvaya veda ederken, Hosseini ile Amiri’nin de kısa süre içerisinde Trabzon’a dönmesi bekleniyor.