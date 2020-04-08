Hosseini ile yola devam

İç transferde hareketli günler yaşayan Karadeniz devi, sezon sonunda sözleşmesi biten Sosa ve Novak ile yeniden anlaşırken, Majid Hosseini için de harekete geçti. Hosseini'nin performansından memnun olan teknik heyet, İranlı futbolcunun 1 yıllık opsiyonunu devreye sokacak.

Messias ve Bilal belirsiz

Bordo-Mavililer devre arasında 6 ay + 2 yıllık sözleşme imzaladığı Messias ve Bilal'in opsiyonları konusunda ise kararsız. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in gözüne giremeyen ikilinin opsiyonları kullanılmayabilir. Bu konuda aceleci davranmayan Bordo-Mavililer kararı sezon sonuna bıraktı. Messias ligde forma şansı bulamazken, Bilal ise sadece 18 dakika şans bulabildi.