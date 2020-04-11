Hoş geldin Deva Güz bebek

fanatik.com.tr yayın koordinatörü Umut Eken, ikinci kez baba oldu. Eken ailesinin yeni üyesine Deva Güz ismi verildi. Minik Deva Güz'e sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz.

11 Nisan 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Hoş geldin Deva Güz bebek

Gazetemizin İnternet Sorumlusu Umut Eken’in eşi Duygu Eken, dün sabah 3.6 kilogram ağırlığında, 52 santimetre boyunda sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Medihaus Tıp Merkezi’nde Op. Dr. Kamer Tezer Özer’in gerçekleştirdiği operasyonla yeni hayatına ‘merhaba’ diyen minik bebeğe Deva Güz ismi verildi. İkinci kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Eken Ailesi’ni tebrik ederken, Gölge Yaz’ın kardeşi Deva Güz Eken’e, “Hoş geldin” der ve sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür dileriz.

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