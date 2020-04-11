Hoş geldin Deva Güz bebek

Gazetemizin İnternet Sorumlusu Umut Eken’in eşi Duygu Eken, dün sabah 3.6 kilogram ağırlığında, 52 santimetre boyunda sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Medihaus Tıp Merkezi’nde Op. Dr. Kamer Tezer Özer’in gerçekleştirdiği operasyonla yeni hayatına ‘merhaba’ diyen minik bebeğe Deva Güz ismi verildi. İkinci kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Eken Ailesi’ni tebrik ederken, Gölge Yaz’ın kardeşi Deva Güz Eken’e, “Hoş geldin” der ve sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür dileriz.