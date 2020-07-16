Bedenin işleyişini belirleyen sistem hormonlar sayesinde olur. Sürekli hormonların olması gereken seviyelerde tutulması önemlidir. Sağlıklı yaşam için hormonların seviyeleri çok önemlidir hormon bozukluğu için önemli olan bazı noktalar mevcuttur. Bunların başında beslenmesine dikkat etmek gerekir. Doğallıktan uzak beslenme şekli hormon bozukluğuna neden olan en büyük nedendir. Ancak değişen dünyada teknolojinin gelişmesi beslenmede meydana gelen değişiklikler de beslenme şekillerini değiştirmiştir. Hormon bozukluğu meydana getiren onlarca sebep mevcuttur. Hormon seviyelerindeki değişiklikler özellikle kız çocuklarını etkileyerek kız çocuklarının ergenliğe erken girmesine neden olmaktadır. Erkek çocuklarında ise göğüs büyümesi gibi belirtiler gösteren hormon bozukluğu takibi Önemli olan bir durumdur.

Hormon bozukluğu nedir?

Vücudun kimyasal habercileri durumunda olan hormonlar endokrin bezlerin de üretilen güçlü kimyasallardır. Hormonlar kan dolaşımı sayesinde neyi, ne zaman yapacağını organlara bildirir. Özellikle metabolizma ve üreme konusunda etkili olan hormonlar vücudun süreçlerini kontrol etmeye yardımcı olur. Hormonal bozukluk ise kan dolaşımında çok fazla ya da çok az hormon bulunduğunu gösterir. Hormon dengesinin bozulması vücuda ciddi yan etkiler gösterir. Hormonlar metabolizma ve iştah, uyku düzeni, genel büyüme ve gelişme, vücut ısısı, kalp atışı, üreme, cinsel fonksiyon, stres seviyeleri, ruh hali gibi süreçlerin düzenlenmesini sağlar. Kadınlarda östrojen ve progesteron hormonları dengesizliği bulunurken erkeklerde testosteron hormonları dengesizliği görülmektedir.

Hormon bozukluğu belirtileri nelerdir?

Hormon bozukluğu i olan kişilerde birçok farklı belirti kendini göstermektedir. Hormon bozukluğu için kendini en çok belli eden belirtiler ise:

- Kilo alımı

- Kilo kaybı

- Nedeni belli olmayan terleme

- Kuru cilt oluşumu buna bağlı olarak deri döküntüleri

- Kemiklerin zayıflaması

- Sinirli ve endişeli durum hali

- Artan susuzluk ihtiyacı

- Uyumakta çekilen zorluk

- Soğuk ve sıcağa duyarlılık gösterme

- Kan basıncında meydana gelen değişiklik

- Kan şekeri yoğunluğunda bulunan değişiklik

- Depresyon

- Tuvalet ihtiyacının sürekli değişiklik göstermesi

- Sürekli şişkinlik hissedilmesi

- Saçlarda incelme

- Kısırlık

- İştahta azalma ya da artma

- Bulanık görme

- Yüzün şişmesi

- Göğüslerde hassasiyet oluşması

- Kadınlarda sesin kalınlaşması

- Baş ağrısı gibi belirtiler hormon bozukluğunun belirtileridir.

Hormon bozukluğu nedenleri nelerdir?

Hormon bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olan birçok durum vardır. Düzensiz ve sağlıksız beslenme bunun yanında kimyasallarda çok temasta bulunma, stresli yaşam hormon bozukluklarına sebep olmaktadır. Teknolojinin değişen dünyanın insanlar üzerinde birçok etkisi vardır. Bunlar hormon bozukluğuna sebep olabilen etkilerdir. Hormon bozukluğunun birçok sebebi mevcuttur. Hormon dengesi kişilerin zaman zaman değişebileceği bir sorundur.

- Özellikle değişen dünyada stres düzeyinin artması

- İnsan vücuduna giren yabancı maddelerin artması

- Yetersiz veya aşırı tiroid

- Kronik ve aşırı stres

- Diyabet hastalıkları

- Endokrin bezlerini etkileyen tümörler ve kistler

- Anoreksiya

- İyot eksikliği

- Kemoterapi gibi birçok neden hormon bozukluğuna sebep olabilir.

Hormon bozukluğu tedavisi nasıl yapılır?

Hormon bozukluğunun kadınlarda tedavi seçenekleri hormon kontrolü ve doğum kontrolü için doğum kontrol ilaçları kullanarak bozukluğu tedavisine yardımcı olunabilir. Vajinal östrojen östrojen üzerinde değişiklik ile ilişkili olan vajinal kuruluk yaşayan kadınlardaki şikayetleri azaltmak için krem uygulaması yapılabilir. Hormon yenileme ilaçları ile özellikle gece terlemesi ve sıcak basması gibi durumlarda semptomların şiddetine azaltmak için gerekli ilaçlar kullanılabilir. Aşırı kıllanmaya karşı ilaç kullanımı gerekmektedir. Kadınlar için annelik şansını arttırmaya yarayan enjeksiyonlar hormon bozukluğu tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Hormon bozukluğu tedavisi genelde ilaç, krem ve enjeksiyon tedavisi kullanılarak tedavi edilebilir.

Hormon bozukluğu tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

Hormon bozukluğu birçok insanın zaman zaman hayatlarında bir dönem yaşayabilecekleri bir durumdur Modern tıbbın geliştirdiği birçok ilaç hamam bozukluğunu önüne geçmeyi yarıyorsa da aynı şekilde hormon bozukluğuna bitkisel anlamda da tedavi edici birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Modern Tıp ortaya çıkmadan önce binlerce yıl doğal takviyeler kullanılarak hormon bozukluğu tedavisi mümkün olmuştur.

Hormon bozukluğunu tam olarak azaltma tam olarak bitirme etkisi bulunmasa da semptomlarının azaltılmasını sağlayan birçok yöntem doğal yöntem bulunmaktadır ama bozukluğu için menopozun neden olduğu sinirlilik endişe gibi durumların önüne geçmek için Ginseng sertleşme sorunu için Ginseng ve maça özellikle çok sık kullanabilen kullanılabilen bitkisel yöntemlerdir.

Her zaman tamam mı bozukluğunu tamamen giderilmesi için bazı Hayat değişiklikleri de etkili olmaktadır sağlıklı bir Vücut ağırlığına sahip olmak vücut ağırlığında bulunmak dengeli ve düzenli beslenme egzersiz yapmak Stresten uzak durmak yoga ve meditasyon yapmak işlenmiş gıdalardan uzak durmak paketli gıda kullanımını azaltmak plastiklerden uzak durmak kimyasallardan uzak durmak hormon bozukluğunun azaltacak etkilere sahiptir.