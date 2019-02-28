HONOR Başkanı George Zhao, “HONOR View serisinin en yeni üyesi olan HONOR View20’nin 1,5 milyon satış noktasına ulaştığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Üçüncü yılımızda, ilk beş akıllı telefon markasından biri olma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Devrim niteliğindeki Gaming+ teknolojisi ile akıllı telefonun grafik performansını daha da geliştirerek, genç tüketicilerin daha iyi mobil oyun deneyimi için artan taleplerini karşıladık. HONOR, fütüristik TOF 3D kamera uygulamaları ve yeni Fortnite HONOR Guard kıyafeti/skin ile birlikte tüketicilere en çeşitli ve olağanüstü deneyimleri sunmaya devam ediyor” dedi.

GAMING+ VE OYUNCULARA DAHA FAZLA EĞLENCE

HONOR View20, geçen ay Paris'te, 48MP akıllı telefon kamerası, 25MP ön kamerası, 7nm Kirin 980 AI yonga seti, AI Üçlü Anten Wi-Fi teknolojisi ve aurora nanoteknoloji tasarımı dahil olmak üzere dünyada ilk sayılacak beş özelliği ile tanıtıldı. Gaming+, GPU verimlilik yükseltme, GPU yükleme optimizasyonu, yüksek netlik ve AI yükleme tahmin teknolojisi ile genel sistemi yükselterek oyun deneyimini geliştiriyor. HONOR View20, Kirin 980 yonga setindeki bu ilerlemelerle en üst düzeyde mobil oyun performansı sunmaya çalışıyor.

Yepyeni Gaming+, SOC enerji verimliliğini % 20,34 oranında artırıyor[1]. Kirin 980'deki Mali-G76 GPU yonga seti güncellemesi, iş planlamasını ve paralel hesaplamayı geliştiren dönüşüm optimizasyonunu içeriyor. Bu da, yinelenen talimatları ve GPU'yu geçersiz kılmayı azaltıyor, ayrıca CPU, GPU ve bellek arasındaki veri aktarım hızını arttırıyor. Ek olarak, Kirin 980 GPU, saniyede kare hızını (fps), görüntü kalitesini ve dokunmatik ekran girişlerini gerçek zamanlı

olarak izleyerek görev yüklerini tahmin etmek için yenilikçi AI frekans modülasyonu programlama teknolojisiyle sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve performans darboğazlarını akıllıca tespit ediyor. Oyun için, yeni AI teknolojisi, her bir karenin yük tahmin doğruluğunu geleneksel yöntemlere kıyasla % 30'dan daha fazla artırıyor. Diğer bir önemli özellik olan GPU optimizasyonu, görüntü kalitesini artırıp güç tüketimini azaltıyor. Bu yükseltme aynı zamanda daha iyi kontrast, daha yüksek parlaklık seviyeleri ve daha geniş bir renk paleti elde etmek için oyuna yüksek tanımlılık kabiliyeti getiriyor.

Gaming + güncellemesinin bir sonucu olarak, Fortnite Vulkan versiyonu da HONOR View20'da desteklenerek oyunculara daha hızlı ve daha net bir deneyim sunuyor[2]. Ayrıca, QQ Speed ve Arena of Valor gibi popüler mobil oyunlar, yüksek netlik özelliğini desteklemek için optimize ediliyor. Oyuncular artık daha fazla netlik elde edebiliyor ve daha fazla ayrıntı yakalayabiliyorlar.

Takipçileriyle yakın bir bağ kurmak, HONOR markası için büyük önem taşıyor. HONOR View20'nin tanıtımını kutlayan HONOR, Fortnite'ın mobil oyun deneyimini daha yükseğe taşımak için Epic Games ile işbirliği yapıyor. Bu işbirliğinin bir parçası olarak, HONOR View20 sahipleri Fortnite HONOR Guard kıyafetine/skinine özel erişime sahip olacak.

Dahası, HONOR View20’nin TOF 3D kamerası, gelecek nesil Sanal Gerçeklik yaşamı için yeni bir etkileşimli oyun boyutu ve daha fazla olasılık yaratıyor. Bu kamera, tüketicilerin 3B şekillendirme, AI kalori sayma, Magic AR ve 3B hareket kontrollü oyun gibi çeşitli etkileşimli işlevlerden yararlanmasını sağlayan derinlik algılama, iskelet tanıma ve gerçek zamanlı hareket yakalama özellikleriyle donatılmıştır. Brave Jelly, aileye eklenen son hareket-kontrollü oyunudur. Gelecekte, HONOR, SG ölçütü, sosyal medya ve alışveriş için yeni bir çağ açan entegre bir 3D TOF ekosistemi oluşturmak için olası partnerlerle ortaklılar gerçekleştirmeyi planlıyor.

HONOR VIEW20 MEDYADAN ÖVGÜLER ALDI

Ocak ayındaki küresel lansmanından bu yana, HONOR View20’nin üstün tasarımı ve özellikleri endüstri uzmanları ve tüketiciler tarafından geniş çapta tanınmıştır. Sektördeki en prestijli medyanın 5 yıldız derecelendirmesini içeren medya ve influencerlardan övgü aldı:

• Stuff'dan 5 yıldız - “Honor, sınıfının en etkileyici telefonlarından biriyle büyük lige çıkıyor.”

• The Guardian'dan 5 yıldız - “Ekranında delikli çentiğe sahip ilk telefon.”

• T3'ten 5 yıldız - “Honor View20, bugün piyasadaki en iyi orta sınıf akıllı telefon.”

• Expert Reviews'tan 5 yıldız - “Ekrandaki selfie kamerası ve 48 megapiksel arka kamerası ile Honor View 20, uzun zamandır gördüğümüz en heyecan verici telefonlardan biri.”

Bölgesel düzeyde, HONOR View20 ayrıca mükemmel satış performansı elde etti. Çin'de HONOR View20, 3.000 RMB ve üstü fiyat aralığında çevrimiçi platformlarda ikili şampiyon (satış ve satış geliri) olarak taçlandırıldı. Fransa'da piyasaya sürüldükten sonraki ilk hafta en son amiral gemisi, 499 Euro ve üzeri kategorilerde Amazon'un 1 Nolu En İyi Satıcısı oldu. Ayrıca Malezya'nın önde gelen bağımsız perakendecilerinden Senheng'de En Çok Satan Amiral Gemisi Akıllı Telefonunu aldı.

YENİ FANTOM MAVİ RENKLİ HONOR 8X

Honor, Honor 8X Fantom Mavi ile Batı Avrupa'daki hayranlarına yeni bir renk opsiyonu sunuyor.. HONOR 8X, zarif ve pürüzsüz bir görünüm ve his sunan, ızgara efektli 2.5D çift dokulu aurora cam gövdeye sahip bir ürün. Geçen eylül ayındaki lansmanından bu yana dünya çapında 10 milyondan fazla Honor 8X piyasaya sürüldü. Mart ayının başından itibaren, yeni HONOR 8X Fantom Mavisi Fransa'da Fnac'ta, Almanya'da Amazon'da, İngiltere'de Hihonor'da, İtalya'da açık pazarda (Mediaworld, Unieuro ve diğerleri dahil) satılacak.



