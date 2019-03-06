Teknolojiyi, modaya ve gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR, Türkiye’nin en büyük perakende zincir mağazası A101 ile gerçekleştirdiği işbirliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda her bütçe ve beklentiye hitap eden, Honor 7S, Honor 8A ve Honor Band 4, A101’de satışta olacak.

“Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Honor markasının ürün gamını artırıyor olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Telefon dışında akıllı bileklik Band 4’ü de Türkiye’ye getirmekten dolayı çok heyecanlıyız. Önümüzdeki günlerde en yeni cep telefonu modellerimizi ve Band 4 akıllı bilekliği A101 mağazalarından ve online satış kanalından Türkiye pazarına sunacağız.”

Fiyat performans canavarı Honor 7S

Honor’ın önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği ilk ürünü Honor 7S. 5.45 inç fullView ekranı, 3020 mAh pili, özçekim kamerasına entegre LED flaşı, Yüz Kilidi özelliği, çift SİM kart ve buna ek olarak microSD kart yuvası gibi özellikleri bulunuyor. Telefonun ilginç bir özelliği ise konuşma sırasında bulunduğu ortamdaki seslere göre ahizenin de sesini artırabiliyor olması. Bu sayede en gürültülü ortamlarda bile görüşmelerinizi kesintisiz yapma imkanı sunuluyor. Honor 7S, 7 Mart’tan itibaren tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Honor 8A

A101 mağazalarında satışa sunulacak bir diğer Honor modeli ise Honor 8A olacak. 6.09 inç FullView ekranı bulunan telefon, 90 db yüksek ses gücüne sahip hoparlörleri, 13 MP çözünürlüklü arka kamerası, damla şeklinde çentik tasarımı, TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma teknolojisi, tüm günü rahatlıkla geçirmenizi sağlayacak 3000 mAh pili, Android 9.0 ve EMIU 9.0 arayüzü, parmak izi ve yüz kilidi gibi güvenlik özellikleri sunuyor.

Honor Band 4

Honor markasının Türkiye’deki ürün gamına farklı bir ürün ekleniyor. Honor markasının Türkiye’deki ilk akıllı bilekliği olan Honor Band 4 de. AMODEL renkli ekrana sahip olan bileklik, gerçek zamanlı kalp ritmi ve yine gerçek zamanlı uyku takibi yapabiliyor. Harvard Medical School onaylı TrueSleep teknolojisini kullanan akıllı bileklik kullanıcısının uyku kalitesini ölçüp puan verebiliyor. 50 metreye kadar su geçirmeyen akıllı bileklik, aynı zamanda birden fazla spor aktivitesini de takip edebiliyor. Honor Band 4, bisiklete binme, yüzme, kapalı ya da açık mekanlarda yapılan koşu gibi aktiviteleri takip edip kayıt altına alabiliyor.

Telefonla eşleştirildiğinde gelen aramaları reddetme, mesajları okuma ve benzeri özellikleri de kullanılabilen akıllı band tam dolu pili ile 17 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Bu sayede sürekli şarj etme derdini ortadan kaldıran saat aynı zamanda telefonun kamerasını kullanıp fotoğraf çekme özelliğine de sahip.

Honor Türkiye’den satış sonrası servis hizmeti ile 2 yıl garanti ayrıcalığı

Akıllı telefon dünyasının genç ve trendy markası Honor, benzersiz bir satış sonrası hizmeti sunuyor. Türkiye’de satılan Honor marka telefonlar için 444 9688 nolu servis hattı üzerinden açtırılacak kayıt sonrasında telefonunu kendisi getirenlere 1 saat, kargo ile ulaştıranlara ise, kargo süresi hariç 24 saat içinde tamir hizmeti veriliyor.



