Honor of Kings günlük 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Dünyada Honor Of Kings, Çin’de ise Wanghzhe Rongyao adı ile bilinen MOBA türündeki mobil oyun, beşinci yıldönümünü kutlarken, önemli bir kilometre taşına ulaştığını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre Timi Studios tarafından geliştirilen ve Kasım 2015’te Android ve iOS için yayınlan oyunun beşinci yıldönümünde günlük ortalama 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı duyuruldu.

App Annie’nin verilerine göre Honor of Kings, piyasaya sürüldükten iki yıl sonra dünya çapında en çok hasılat yapan oyun oldu. Espor tarafı da oldukça aktif olan oyunun son etkinliklerinden biri olan Honor of Kings Dünya Şampiyonu Kupası 2020, Şangay ve Pekin’de bir dizi LAN etkinliğinde oynandı. Liquipedia’ya göre, 4,5 milyon doların üzerinde olan ödül havuzunun yarısı kitle fonlaması yöntemiyle toplandı.

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