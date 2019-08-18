İSTANBUL (DHA) - Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki futbol maçında çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Honduras'ta Olimpia ve Motagua arasında oynanacak karşılaşma, büyük olaylara sahne oldu. Maç öncesi Motagua takımı otobüsüne, Olimpialı taraftarlar tarafından yapılan saldırı sonrası olaylar stadyuma kadar taştı. Maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri, stadyum içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı ve tüm seyircileri stat dışına çıkardı. Çok sayıda taraftarın güvenlik güçleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi. Karşılaşma, federasyon tarafından iptal edildi. Motagua'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier ve Roberto Moreira isimli oyuncuların yaralanarak hastaneye kaldırıldı belirtildi.

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- Takım otobüsünden detaylar

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