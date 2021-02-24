Honda’dan yeni model bombardımanı

Markanın 2010’da satışa sunduğu scooter segmentindeki temsilcisi PCX125, 2021 yılında yenilenen versiyonu ile yollara çıkıyor. Yeni PCX125, ABS başta olmak üzere uzun süredir beklenen özelliklere kavuştu. Yenilikler arasında Seçilebilir Tork Sistemi (HSTC), USB Type-C Şarj Soketi, Yenilenen LCD Gösterge Paneli vb yer almakta. Markanın bu yıl Türkiye’de ilk defa satışa sunacağı yeni Dio modeli hafifliği ile dikkat çekecek. Motosikletin yürür ağırlığı sadece 96 kilo. Türkiye’ye özel üretilen 250 cc’lik maksi scooter modeli Forza bu yıl 750 cc’lik çift silindirli motoruyla gelecek. Bu yıl yenilenecek X-ADV modeli 43.1 kW güç üretecek. NC750X modeli de bu yıl güncellenecek. 3 farklı sürüş modu ve yeni LED farları ile dikkat çekecek.