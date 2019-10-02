Honda: Paraya gerek yok, oynatın yeter

Sadece Japonya’nın değil Uzak Doğu futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Keisuke Honda, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından attığı mesajlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa’da uzun yıllar CSKA Moskova ve Milan gibi önemli takımların formasını giyen ve son olarak da Avustralya’da Melbourne Victory’de oynayan Honda, hem İtalya’da kötü günler geçiren eski takımı Milan’a hem de İngiltere Premier Ligi’nde sezona kötü başlayan Manchester United’a ayrı ayrı mesajlar gönderdi.

Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan ve şu an serbest oyuncu olan 33 yaşındaki futbolcu, ilk olarak United için “Manchester United, lütfen bana teklif yapın. Paraya ihtiyacım yok, harika bir takımda, harika takım arkadaşlarıyla oynamalıyım” diye yazdı. Daha sonra rotayı Milan’a çeviren Japon oyuncu, İtalyanlar’a da, “Size her zaman yardım etmek istedim. Bana ihtiyacınız olduğu zaman arayabilirsiniz!” mesajını gönderdi. Henüz iki takımdan Honda ile ilgili bir ses çıkmazken, bu iki paylaşım da beğeni rekorları kırdı.